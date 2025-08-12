Öğrenci başına 77 bin TL'de kadar eğitim desteği ödenecek! Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte detaylar

Destek kriterleri ve uygulama

Eğitim desteği, öğrencilerin devamlılığı ve başarı durumuna bağlı olacak. Organize sanayi bölgesi dışındaki özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde okulun açıldığı il veya ilçe nüfusunun 20 bin ve üzerinde olması şartı aranacak.

Eğitim ve öğretim desteği, sadece takviye kursları, yemek, servis ve pansiyon hizmetleri hariç olmak üzere, destek kapsamındaki alanlarda belirlenen eğitim-öğretim ücreti kadar yapılacak.