Öğrenci başına 77 bin TL'de kadar eğitim desteği ödenecek! Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan tebliğle 2025-2026 eğitim-öğretim yılında verilecek eğitim desteği miktarları ve bölümleri belli oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak kararıyla yürürlüğe giren tebliğ, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu çerçevesinde organize sanayi bölgelerinde ve bu bölgeler dışında açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere destek verilmesini kapsıyor. Kanun kapsamında, bu okullarda okuyan öğrenciler için devlet tarafından belirlenen eğitim-öğretim desteği, resmi okullardaki öğrencinin devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmeyecek şekilde, her eğitim-öğretim yılı için Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tutarlarda sağlanacak.
Destek kriterleri ve uygulama
Eğitim desteği, öğrencilerin devamlılığı ve başarı durumuna bağlı olacak. Organize sanayi bölgesi dışındaki özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde okulun açıldığı il veya ilçe nüfusunun 20 bin ve üzerinde olması şartı aranacak.
Eğitim ve öğretim desteği, sadece takviye kursları, yemek, servis ve pansiyon hizmetleri hariç olmak üzere, destek kapsamındaki alanlarda belirlenen eğitim-öğretim ücreti kadar yapılacak.
Ödemeler ve yaptırımlar
Eğitim ve öğretim desteği, Bakanlık bütçesine konulan ödenekten karşılanacak. Gerçek dışı beyanda bulunarak destekten fazladan yararlananların ödemeleri, gecikme zammıyla birlikte bir ay içinde tahsil edilecek. Ödememe durumunda ise yasal takip yapılacak ve tekrar eden durumlarda kurumların açma izinleri iptal edilecek.
İşte OSB'lerdeki liselerde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve destek tutarları...