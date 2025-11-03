Okullar ne zaman tatil, 9 gün tatil ne zaman? 2025 ilk ara tatil hangi ayda, hangi günler?

Son olarak 29 Ekim’de okullar bir gün tatil edilirken, ara tatilin ne zaman olacağı da merak konusu. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim-öğretim yılı başında tüm tatil takvimini duyurmuştu. 8 Eylül’de başlayan 2025-2026 eğitim yılında ilk ara tatil için geri sayım başladı. Özellikle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için büyük önem taşıyan bu tatil, Kasım ayında uygulanacak.