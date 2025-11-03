Okullar ne zaman tatil, 9 gün tatil ne zaman? 2025 ilk ara tatil hangi ayda, hangi günler?
Milyonlarca öğrenci ve veli, tatil gününü iple çekiyor. 29 Ekim ve 10 Kasım resmi tatil olarak sayılırken, okulların ne zaman ara tatile gireceği de merak konusu. Peki okullar ne zaman tatil, 9 gün tatil olacak mı? 2025 ilköğretim, ortaokul ve liste 1. dönem ara tatil tarihi…
Kasım ayına girilmesiyle birlikte öğrenciler ve veliler, yılın ilk ara tatilinin tarihlerini merak etmeye başladı. “Okullar ne zaman tatil olacak, 9 gün tatil hangi tarihlere denk geliyor?” soruları gündemin en çok aranan konuları arasında yer alıyor.
Son olarak 29 Ekim’de okullar bir gün tatil edilirken, ara tatilin ne zaman olacağı da merak konusu. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim-öğretim yılı başında tüm tatil takvimini duyurmuştu. 8 Eylül’de başlayan 2025-2026 eğitim yılında ilk ara tatil için geri sayım başladı. Özellikle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için büyük önem taşıyan bu tatil, Kasım ayında uygulanacak.
Peki, 2025-2026 eğitim döneminin 1. ara tatili hangi tarihler arasında yapılacak, okullar ne zaman kapanacak ve ne zaman açılacak? İşte öğrencilerin gündeminden düşmeyen tarih aralığı…