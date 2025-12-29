Okullar ve üniversitelerde kar tatili! Valilik ve rektörlükler duyurdu: İşte kar tatili olan illler
Türkiye genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle tatil olan iller ve üniversiteler belli oldu.
Rusya ve Balkanlar’dan yurda giriş yapan şiddetli soğuk hava dalgası, dün itibarıyla Türkiye’yi etkisi altına alarak dondurucu bir havayı beraberinde getirdi. Kar yağışının hızla yoğunlaşmasıyla birlikte pek çok kentte eğitime ara verilirken, şimdi tüm gözler yarınki duruma çevrildi. Valilikler ve rektörlükler kar tatilini açıklamalarını peş peşe yaptı.
İşte salı günü tatil olan iller ve üniversiteler...
VAN
Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Valilik açıklamasında kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan ebeveynlerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
ELAZIĞ
Elazığ'da beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 2 gün daha ara verildi.
Vali Numan Hatipoğlu "Engelli personelimiz ve hamile çalışanlarımız da izinli sayılacaktır" dedi.