Ön lisans bölümlerinin iş bulma süreleri; 3 ayda yerleşen de var 14 ay bekleyen de…
Bazı üniversite bölümlerinden mezun olanların iş bulma süreleri ciddi derecede uzun olurken bazı bölümlerin mezunları ise 3 ayda maaş kazanmaya başlayabiliyor.
Ön lisans mezunlarının istihdama katılma süreleri arasındaki belirgin fark dikkat çekiyor. Yayımlanan son veriler, bazı program mezunlarının diplomayı aldıktan kısa süre sonra mesleğe adım attığını gösterirken, birçok alanda ise işbaşı yapma süresinin bir yılı aşkın bir bekleme sürecine uzayabildiğini ortaya koyuyor.
ÖN LİSANS MEZUNLARININ İŞ BULMA SÜRELERİ
Süreçlerin sektör ihtiyacına göre değişkenlik gösterdiği gözlemleniyor. Üniversite mezunlarının iş bulma sürelerine ilişkin rehberlikadresim’in paylaştığı verilere şöyle: