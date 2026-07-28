Ön lisans bölümlerinin iş bulma süreleri; 3 ayda yerleşen de var 14 ay bekleyen de…

Ön lisans mezunlarının istihdama katılma süreleri arasındaki belirgin fark dikkat çekiyor. Yayımlanan son veriler, bazı program mezunlarının diplomayı aldıktan kısa süre sonra mesleğe adım attığını gösterirken, birçok alanda ise işbaşı yapma süresinin bir yılı aşkın bir bekleme sürecine uzayabildiğini ortaya koyuyor.