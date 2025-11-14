ÖSYM takvimine göre DGS ve KPSS 2026 tarihleri belli oldu: Sınav ve başvuru takvimi ve sonuç tarihi
ÖSYM 2026 sınav takvimini yayımladı. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için sınav, başvuru ve sonuç tarihleri açıklandı. Aşağıda DGS 2026 ve KPSS 2026 için gün gün takvimi belli oldu. Peki 2026 DGS ve KPSS ne zaman?
ÖSYM, DGS ve KPSS için 2026 takvimini açıkladı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği sınavlar için geri sayım başlarken, sınav ve başvuru takvimi, geç başvuru ve sonuç açıklama günleri de netleşti.
DGS VE KPSS 2026 TAKVİMİ
DGS 2026 takvimi
- Sınav tarihi: 19 Temmuz 2026 (tek oturum)
- Başvuru tarihleri: 15 Mayıs – 2 Haziran 2026
- Geç başvuru: 11 Haziran 2026
- Sonuç tarihi: 13 Ağustos 2026
