Sadece 12 dakikada şipşak doluyor... İşte şarjı en hızlı dolan 10 elektrikli otomobil

Şarj için uzun süre beklemek istemeyen sürücüler, hızlı şarj teknolojisine sahip elektrikli otomobillere yöneliyor. Uygun yüksek güçlü DC şarj koşullarındaki verilere göre hazırlanan listede, bataryasını yalnızca 12 dakikada yüzde 10’dan 80’e çıkarabilen XPENG modelleri dikkat çekiyor. Ancak gerçek şarj süresinin batarya sıcaklığı, istasyon gücü, doluluk oranı ve hava koşullarına göre değişebileceği belirtiliyor.