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  4. En yüksek maaşlı üniversite bölümleri belli oldu! TÜİK açıkladı, bakın en çok hangileri kazandırıyor

En yüksek maaşlı üniversite bölümleri belli oldu! TÜİK açıkladı, bakın en çok hangileri kazandırıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), , 2024 yılına yönelik "Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri" başlıklı haber bültenini yayımladı. Bu bülten kapsamında ortalama en yüksek maaşa sahip lisans bölümleri de belli oldu.

En yüksek maaşlı üniversite bölümleri belli oldu! TÜİK açıkladı, bakın en çok hangileri kazandırıyor - Sayfa 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına yönelik "Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri" başlıklı haber bültenini yayımladı. Bu bülten kapsamında ortalama en yüksek maaşa sahip lisans bölümleri de belli oldu.

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En yüksek maaşlı üniversite bölümleri belli oldu! TÜİK açıkladı, bakın en çok hangileri kazandırıyor - Sayfa 2

Türkiye’de milyonlarca öğrenci hayalini kurduğu mesleğe kavuşmak için üniversite okuyor. 

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En yüksek maaşlı üniversite bölümleri belli oldu! TÜİK açıkladı, bakın en çok hangileri kazandırıyor - Sayfa 3

Her yıl YKS sınavı düzenlenirken, iyi puan alan öğrenciler istediği bölüme gitmeye hak kazanıyor. 

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En yüksek maaşlı üniversite bölümleri belli oldu! TÜİK açıkladı, bakın en çok hangileri kazandırıyor - Sayfa 4

Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri başlıklı haber bülteninde merak edilen pek çok detayı paylaşan TÜİK, en yüksek maaşa sahip lisans bölümlerini de açıkladı.

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