En yüksek maaşlı üniversite bölümleri belli oldu! TÜİK açıkladı, bakın en çok hangileri kazandırıyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), , 2024 yılına yönelik "Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri" başlıklı haber bültenini yayımladı. Bu bülten kapsamında ortalama en yüksek maaşa sahip lisans bölümleri de belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına yönelik "Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri" başlıklı haber bültenini yayımladı. Bu bülten kapsamında ortalama en yüksek maaşa sahip lisans bölümleri de belli oldu.
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Her yıl YKS sınavı düzenlenirken, iyi puan alan öğrenciler istediği bölüme gitmeye hak kazanıyor.
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