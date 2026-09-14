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Tek öğretmen, iki öğrenci: Arkadaşı geldi, okulun öğrenci sayısı ikiye çıktı

Konya'nın Ilgın ilçesinde bir ilkokulda 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ders zili iki öğrenci için çaldı. Tek öğretmenin görev yaptığı okulda bir öğrenci 4. sınıfa diğer öğrenci ise 1. sınıfa başladı.

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Tek öğretmen, iki öğrenci: Arkadaşı geldi, okulun öğrenci sayısı ikiye çıktı - Sayfa 1

İlçeye bağlı Gökçeyurt Mahallesi'nde bulunan Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nda görev yapan tek öğretmen Muhammed Bağ, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zilinin çalmasıyla öğrencileriyle buluştu.

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Tek öğretmen, iki öğrenci: Arkadaşı geldi, okulun öğrenci sayısı ikiye çıktı - Sayfa 2

Öğretmen Bağ, öğrencileriyle birlikte okula geldi. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında okulun tek öğrencisi olan İlayda Kozlu, bu yıl 4. sınıfa başladı.

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Tek öğretmen, iki öğrenci: Arkadaşı geldi, okulun öğrenci sayısı ikiye çıktı - Sayfa 3

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çocuklar sınıfa girdi. Yeni eğitim öğretim yılında ise 1. sınıfa başlayan Şerife Özdemir isimli bir öğrencinin daha katılmasıyla okulun öğrenci sayısı ikiye yükseldi.

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Tek öğretmen, iki öğrenci: Arkadaşı geldi, okulun öğrenci sayısı ikiye çıktı - Sayfa 4

Tek öğretmen ve iki öğrencinin bulunduğu okulda yeni eğitim öğretim yılının ilk günü ders zili çalarken, öğrenciler sınıflarındaki yerlerini aldı.

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