Tek öğretmen, iki öğrenci: Arkadaşı geldi, okulun öğrenci sayısı ikiye çıktı
Konya'nın Ilgın ilçesinde bir ilkokulda 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ders zili iki öğrenci için çaldı. Tek öğretmenin görev yaptığı okulda bir öğrenci 4. sınıfa diğer öğrenci ise 1. sınıfa başladı.
İlçeye bağlı Gökçeyurt Mahallesi'nde bulunan Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nda görev yapan tek öğretmen Muhammed Bağ, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zilinin çalmasıyla öğrencileriyle buluştu.
Öğretmen Bağ, öğrencileriyle birlikte okula geldi. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında okulun tek öğrencisi olan İlayda Kozlu, bu yıl 4. sınıfa başladı.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çocuklar sınıfa girdi. Yeni eğitim öğretim yılında ise 1. sınıfa başlayan Şerife Özdemir isimli bir öğrencinin daha katılmasıyla okulun öğrenci sayısı ikiye yükseldi.