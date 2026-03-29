Türk üniversitelerinden rekor: 100 ülke sıralandı, 11 üniversitemiz ilk 500’e girdi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Quacquarelli Symonds (QS) tarafından hazırlanan "2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması" sonuçlarını açıkladı. Londra merkezli derecelendirme kuruluşunun raporuna göre, Türkiye'den 11 üniversite dünyanın en iyi ilk 500 yükseköğretim kurumu arasında yer almayı başardı.
Dünya genelinde 100 ülkeden 1900'den fazla üniversitenin değerlendirildiği bu çalışma, QS'in bugüne kadarki en kapsamlı analizlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Sıralamalar; akademik itibar, işveren itibarı, makale başına araştırma atıf sayısı, H-indeksi ve uluslararası araştırma ağı gibi beş temel gösterge baz alınarak yapıldı. Pek çok farklı disiplini kapsayan değerlendirmede, Türk üniversitelerinin özellikle mühendislik ve teknoloji alanındaki performansı dikkat çekiyor.
İTÜ MÜHENDİSLİKTE DÜNYA İLK 100’ÜNDE
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), "Mühendislik ve Teknoloji" ana alanında dünya genelinde 91'inci sıraya yerleşerek ilk 100'e girme başarısı gösterdi.
Bu, Türk mühendislik eğitimi için oldukça sevindirici bir veri. İTÜ'nün hemen ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 103'üncü sırada yer alarak zirve takibini sürdürüyor. Diğer yandan Boğaziçi Üniversitesi (236), Koç Üniversitesi (243), Sabancı Üniversitesi (266) ve Yıldız Teknik Üniversitesi (273) gibi köklü kurumlarımız da bu alanda ilk 300 içinde kendilerine yer buldular.