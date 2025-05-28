Türkiye bakın kaçıncı sırada? En eğitimli ülkeler açıklandı: Türkiye o ülkelerin gerisinde kaldı!

Bu veriler, küresel ölçekte yükseköğretime erişimin ve eğitimli iş gücünün dağılımını gözler önüne serdi. Rapor, yüksek eğitim oranına sahip ülkelerde inovasyon ve verimlilik potansiyelinin de daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

İşte en eğitimli ülkeler...