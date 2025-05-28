Türkiye bakın kaçıncı sırada? En eğitimli ülkeler açıklandı: Türkiye o ülkelerin gerisinde kaldı!
Dünya genelinde yapılan bir araştırmaya göre, eğitim seviyesinin en yüksek olduğu ülkeler belirlendi. 36 ülkenin yer aldığı listede ilk 10'da sadece 5 Avrupa ülkesi kendine yer bulabildi. Türkiye'nin sıralaması ise dikkat çekti.
CBRE Research tarafından yayımlanan rapor, dünya genelinde ülkelerin 25-64 yaş arası nüfusun eğitim durumuna ortaya koydu. Çalışmada, ülkelerde lisans, yüksek lisans ve üzeri eğitim seviyesini tamamlayan bireylerin oranları sıralandı.
Bu veriler, küresel ölçekte yükseköğretime erişimin ve eğitimli iş gücünün dağılımını gözler önüne serdi. Rapor, yüksek eğitim oranına sahip ülkelerde inovasyon ve verimlilik potansiyelinin de daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.
İşte en eğitimli ülkeler...