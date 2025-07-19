  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Eğitim
  4. Türkiye’deki en pahalı okullar belli oldu* Yıllık ücreti 2.5 milyon TL’ye kadar çıkıyor.

Türkiye’deki en pahalı okullar belli oldu* Yıllık ücreti 2.5 milyon TL’ye kadar çıkıyor.

Türkiye’de MEB bünyesinde eğitim-öğretim faaliyeti gösteren özel okulların yıllık ücreti 2.5 milyon TL’ye yaklaşıyor.

Türkiye’deki en pahalı okullar belli oldu* Yıllık ücreti 2.5 milyon TL’ye kadar çıkıyor. - Sayfa 1

Her yıl milyonlarca yeni öğrencinin kayıt yaptırdığı liseler için özel okullar yine gözde… Öğrencilerin daha iyi ve kaliteli bir eğitim alabilmesi için çaba gösteren veliler özel okulları araştırıyor.

1 | 22
Türkiye’deki en pahalı okullar belli oldu* Yıllık ücreti 2.5 milyon TL’ye kadar çıkıyor. - Sayfa 2

Özel okul fiyatları ise adeta dudak uçuklatır türde. Birçok veliyi kara kara düşündüren okullarda en yüksek fiyat 2.5 milyona kadar çıkıyor.

2 | 22
Türkiye’deki en pahalı okullar belli oldu* Yıllık ücreti 2.5 milyon TL’ye kadar çıkıyor. - Sayfa 3

TÜRKİYE’DEKİ ÖZEL OKULLARIN GÜNCEL FİYATLARI

Sosyal medya platformu instagram’da paylaşılan bir gönderide özel okul ücretleri şu şekilde sıralandı:

3 | 22
Türkiye’deki en pahalı okullar belli oldu* Yıllık ücreti 2.5 milyon TL’ye kadar çıkıyor. - Sayfa 4

İDV ÖZEL BİLKENT İLK VE ORTAOKULU – 550.000 TL

4 | 22