Türkiye’deki en pahalı okullar belli oldu* Yıllık ücreti 2.5 milyon TL’ye kadar çıkıyor.
Türkiye’de MEB bünyesinde eğitim-öğretim faaliyeti gösteren özel okulların yıllık ücreti 2.5 milyon TL’ye yaklaşıyor.
Her yıl milyonlarca yeni öğrencinin kayıt yaptırdığı liseler için özel okullar yine gözde… Öğrencilerin daha iyi ve kaliteli bir eğitim alabilmesi için çaba gösteren veliler özel okulları araştırıyor.
Özel okul fiyatları ise adeta dudak uçuklatır türde. Birçok veliyi kara kara düşündüren okullarda en yüksek fiyat 2.5 milyona kadar çıkıyor.
TÜRKİYE’DEKİ ÖZEL OKULLARIN GÜNCEL FİYATLARI
Sosyal medya platformu instagram’da paylaşılan bir gönderide özel okul ücretleri şu şekilde sıralandı: