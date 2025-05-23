Türkiye'nin en iyi 20 devlet üniversitesi açıklandı: İlk sıra değişti! İstanbul'dan 6 okul listede

University Ranking by Academic Performance (URAP), Türkiye'deki üniversitelerin akademik başarılarını çeşitli kriterlerle değerlendirdi. Bu kriterler arasında bilimsel yayınlar ve proje sayıları öne çıktı. Açıklanan verilere göre, Türkiye'deki en iyi 20 devlet üniversitesi ve URAP analiz puanları belirlendi.

İşte Türkiye'nin en iyi 20 devlet üniversitesi...