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  4. Türkiye'nin en iyi 20 devlet üniversitesi açıklandı: İlk sıra değişti! İstanbul'dan 6 okul listede

Türkiye'nin en iyi 20 devlet üniversitesi açıklandı: İlk sıra değişti! İstanbul'dan 6 okul listede

University Ranking by Academic Performance (URAP), 2025 yılı devlet üniversiteleri sıralamasını duyurdu; zirvedeki üniversite değişti.

Türkiye'nin en iyi 20 devlet üniversitesi açıklandı: İlk sıra değişti! İstanbul'dan 6 okul listede - Sayfa 1

University Ranking by Academic Performance (URAP), Türkiye'deki üniversitelerin akademik başarılarını çeşitli kriterlerle değerlendirdi. Bu kriterler arasında bilimsel yayınlar ve proje sayıları öne çıktı. Açıklanan verilere göre, Türkiye'deki en iyi 20 devlet üniversitesi ve URAP analiz puanları belirlendi. 

İşte Türkiye'nin en iyi 20 devlet üniversitesi...

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Türkiye'nin en iyi 20 devlet üniversitesi açıklandı: İlk sıra değişti! İstanbul'dan 6 okul listede - Sayfa 2

20. Bursa Uludağ Üniversitesi: 218,82

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Türkiye'nin en iyi 20 devlet üniversitesi açıklandı: İlk sıra değişti! İstanbul'dan 6 okul listede - Sayfa 3

19. Antalya Akdeniz Üniversitesi: 225,91

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Türkiye'nin en iyi 20 devlet üniversitesi açıklandı: İlk sıra değişti! İstanbul'dan 6 okul listede - Sayfa 4

18. Adana Çukurova Üniversitesi: 229,15

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