Türkiye’nin en iyi 20 üniversitesi değişti ; Marmara, Boğaziçi neredeyse liste dışı kalıyor.
URAP tarafından hazırlanan listeye göre Türkiye’nin en iyi 20 üniversitesi sıralandı.
Türkiye’deki üniversitelerin akademik başarılarını ve bilimsel üretkenliklerini değerlendiren URAP 2025 yılı sonuçlarını açıkladı.
Hazırlanan raporda, Türkiye’nin en iyi üniversiteleri eğitim kalitesi, araştırma çıktıları, yayın sayıları ve uluslararası iş birlikleri gibi kriterlere göre sıralandı.
Türkiye genelinde hem devlet hem de vakıf üniversitelerinin yer aldığı sıralama, yükseköğretim kurumlarının akademik performanslarını karşılaştırma imkanı sundu.