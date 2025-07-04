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  4. Türkiye’nin en iyi 20 üniversitesi değişti ; Marmara, Boğaziçi neredeyse liste dışı kalıyor.

Türkiye’nin en iyi 20 üniversitesi değişti ; Marmara, Boğaziçi neredeyse liste dışı kalıyor.

URAP tarafından hazırlanan listeye göre Türkiye’nin en iyi 20 üniversitesi sıralandı.

Türkiye’nin en iyi 20 üniversitesi değişti ; Marmara, Boğaziçi neredeyse liste dışı kalıyor. - Sayfa 1

Türkiye’deki üniversitelerin akademik başarılarını ve bilimsel üretkenliklerini değerlendiren URAP 2025 yılı sonuçlarını açıkladı.

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Türkiye’nin en iyi 20 üniversitesi değişti ; Marmara, Boğaziçi neredeyse liste dışı kalıyor. - Sayfa 2

Hazırlanan raporda, Türkiye’nin en iyi üniversiteleri eğitim kalitesi, araştırma çıktıları, yayın sayıları ve uluslararası iş birlikleri gibi kriterlere göre sıralandı.

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Türkiye’nin en iyi 20 üniversitesi değişti ; Marmara, Boğaziçi neredeyse liste dışı kalıyor. - Sayfa 3

Türkiye genelinde hem devlet hem de vakıf üniversitelerinin yer aldığı sıralama, yükseköğretim kurumlarının akademik performanslarını karşılaştırma imkanı sundu.

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Türkiye’nin en iyi 20 üniversitesi değişti ; Marmara, Boğaziçi neredeyse liste dışı kalıyor. - Sayfa 4

TÜRKİYE’NİN EN İYİ 20 ÜNİVERSİTESİ

URAP’ın hazırladığı liste şöyle:

 

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