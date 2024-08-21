Türkiye'nin en iyi 60 üniversitesi açıklandı: URAP verilerine göre Türkiye'nin en iyi üniversiteleri
University Ranking by Academic Performance (URAP) verilerine göre Türkiye'nin en iyi 60 üniversitesi belirlendi. Listenin zirvesinde büyük bir sürpriz yaşandı. ODTÜ veya Boğaziçi ilk sırada yer alamadı
Bilimsel makaleler, uluslararası başarılar, ve performanslar göz önünde bulundurularak URAP tarafından hazırlanan verilere göre Türkiye'nin en iyi 60 üniversitesi belli oldu. Listenin ilk sırasında Koç Üniversitesi yer alırken en iyi üniversiteler listesi epey bir değişti. İşte URAP verilerine göre Türkiye'nin en iyi 60 üniversitesi...
TÜRKİYE'NİN EN İYİ 60 ÜNİVERSİTESİ LİSTESİ
URAP verilerine göre Türkiye'nin en iyi 60 üniversitesi listesi şu şekilde oluşmuştur:
1 Koç Üniversitesi
2 Hacettepe Üniversitesi
3 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)