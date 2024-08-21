Türkiye'nin en iyi 60 üniversitesi açıklandı: URAP verilerine göre Türkiye'nin en iyi üniversiteleri

Bilimsel makaleler, uluslararası başarılar, ve performanslar göz önünde bulundurularak URAP tarafından hazırlanan verilere göre Türkiye'nin en iyi 60 üniversitesi belli oldu. Listenin ilk sırasında Koç Üniversitesi yer alırken en iyi üniversiteler listesi epey bir değişti. İşte URAP verilerine göre Türkiye'nin en iyi 60 üniversitesi...