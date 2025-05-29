Türkiye'nin en iyi üniversiteleri açıklandı: Sıralama değişti! Zirvede bakın hangi üniversite var

Bu yıl uluslararası ve yurtiçi ortak makale sayıları ile TÜBİTAK projeleri de sıralamaya dahil edildi. Toplam 15 farklı gösterge kullanılarak üniversitelerin akademik başarıları kapsamlı ve detaylı şekilde ölçüldü.

İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri...