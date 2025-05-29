Türkiye'nin en iyi üniversiteleri açıklandı: Sıralama değişti! Zirvede bakın hangi üniversite var
Türkiye’deki üniversitelerin akademik performansları 15 farklı göstergeyle kapsamlı şekilde değerlendirildi. 2024-2025 URAP sıralamasıyla ülkenin en başarılı üniversiteleri belirlendi.
2024-2025 URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı Türkiye Üniversite Sıralaması yayımlandı. Sıralama, üniversitelerin akademik performansını; bilimsel makale sayısı, atıf oranları ve TÜBİTAK proje sayıları gibi güvenilir göstergelerle değerlendirdi.
Bu yıl uluslararası ve yurtiçi ortak makale sayıları ile TÜBİTAK projeleri de sıralamaya dahil edildi. Toplam 15 farklı gösterge kullanılarak üniversitelerin akademik başarıları kapsamlı ve detaylı şekilde ölçüldü.
İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri...
100. SANKO ÜNİVERSİTESİ
Makale puanı: 42.30
Atıf puanı: 45.83
Bilimsel doküman puanı: 72.54
Doktora puanı: 7.14
Öğretim üyesi / öğrenci puanı: 89.07
Uluslararası iş birliği puanı: 24.00
Yurtiçi iş birliği puanı: 37.43
TÜBİTAK proje puanı: 0.02
Toplam puan: 318.33