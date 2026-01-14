Yarın okullar tatil mi? Valilikler, 15 Ocak kararlarını açıkladı: İstanbul, Ankara tatil mi?

ORDU

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, buzlanma ve don riski nedeniyle 15 Ocak Perşembe günü Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Fatsa, Çatalpınar, İkizce, Korgan ve Kumru ilçelerinde ise kısmi olarak eğitime bir gün ara verildi.