Yarın okullar tatil mi? Valilikler, 15 Ocak kararlarını açıkladı: İstanbul, Ankara tatil mi?
Türkiye’nin büyük bir kesimini etkisi altına alan beyaz örtü, beraberinde tatil haberlerini de getirdi. Veliler ve öğrenciler "Yarın okullar tatil mi, 15 Ocak okul var mı, okulların tatil olduğu iller, perşembe okullar tatil mi, kar tatili olan iller, okullar tatil mi" şeklinde aramaya yapmaya başladı.
Ülke genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları, ulaşım ve güvenliği riske atarken birçok ilde eğitime ara verilmesine neden oldu. Özellikle buzlanma ve yoğun kar yağışının görüldüğü bölgelerde valilikler ve kaymakamlıklar, tatil kararlarını duyurmaya başladı.
İşte 15 Ocak'ta kar tatili olan iller...
ORDU
Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, buzlanma ve don riski nedeniyle 15 Ocak Perşembe günü Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Fatsa, Çatalpınar, İkizce, Korgan ve Kumru ilçelerinde ise kısmi olarak eğitime bir gün ara verildi.
TUNCELİ
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, aşırı buzlanma ve don olayları nedeniyle 15 Ocak Perşembe günü il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildi.