YKS sonrası tercih yapacaklar dikkat: Türkiye'nin en iyi 50 üniversitesi açıklandı!

2025 YKS’ye 2 milyon 560 bin 649 aday başvururken, sınava 2 milyon 351 bin 641 kişi katıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından açıklandı ve sonuçların açıklanmasıyla tercih maratonu başladı. Üniversite tercih işlemleri ise 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.