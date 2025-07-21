YKS sonrası tercih yapacaklar dikkat: Türkiye'nin en iyi 50 üniversitesi açıklandı!
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde tercih maratonu başlayacak. 2024-2025 URAP sıralamasına göre ülkenin en başarılı 50 üniversitesi açıklandı.
2025 YKS’ye 2 milyon 560 bin 649 aday başvururken, sınava 2 milyon 351 bin 641 kişi katıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından açıklandı ve sonuçların açıklanmasıyla tercih maratonu başladı. Üniversite tercih işlemleri ise 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Tercih süreciyle birlikte 2024-2025 URAP (University Ranking by Academic Performance) Türkiye Üniversite Sıralaması raporuna üniversitelerin akademik performansını bilimsel makale sayısı, atıf oranları ve TÜBİTAK proje sayıları gibi güvenilir göstergelerle değerlendirdi. Toplam 15 farklı gösterge kullanılarak üniversitelerin akademik başarıları kapsamlı ve detaylı şekilde ölçüldü.
İşte Türkiye'nin en iyi 50 üniversitesi...
50. HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Makale puanı: 107.02
Atıf puanı: 113.46
Bilimsel doküman puanı: 114.32
Doktora puanı: 77.99
Öğretim üyesi / öğrenci puanı: 59.67
Uluslararası iş birliği puanı: 53.87
Yurtiçi iş birliği puanı: 52.15
TÜBİTAK proje puanı: 9.32
Toplam puan: 587.80