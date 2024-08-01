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  4. 1 Ağustos 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

1 Ağustos 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (1 Ağustos) ne kadar oldu? 1 Ağustos 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 1 Ağustos perşembe altın fiyatları…

1 Ağustos 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 2.609,71

Satış: 2.612,95

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,175.53

Satış: 4,272.17

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1 Ağustos 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 8,324.96

Satış: 8,544.33

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 17,272.00

Satış: 17,533.00

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1 Ağustos 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 41,755.28

Satış: 42,721.67

Ata altın fiyatı

Alış: 17,224.05

Satış: 17,663.51

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1 Ağustos 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 16,702.11

Satış: 17,036.41

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,380.05

Satış: 2,383.01

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