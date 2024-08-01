1 Ağustos 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (1 Ağustos) ne kadar oldu? 1 Ağustos 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 1 Ağustos perşembe altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 2.609,71
Satış: 2.612,95
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,175.53
Satış: 4,272.17
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Yarım altın fiyatı
Alış: 8,324.96
Satış: 8,544.33
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 17,272.00
Satış: 17,533.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 41,755.28
Satış: 42,721.67
Ata altın fiyatı
Alış: 17,224.05
Satış: 17,663.51
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Ziynet altın fiyatı
Alış: 16,702.11
Satış: 17,036.41
22 Ayar Bilezik Gram/TL
Alış: 2,380.05
Satış: 2,383.01
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