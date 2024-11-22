1 Aralık'ta başlayacak! Lastikçilerde değişim yoğunluğu: Fiyatı 800 lira

Lastik onarım ve değişim ustabaşı Ünsal Bayrak, "30 yıldır mesleğin içindeyim. Güvenirlilik açısından lastiklerin yeni tarihli olması lazım. Yumuşak kauçuk olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Hafta sonu yağacak olan karla beraber bir yoğunluğumuz var. Vatandaşlarımız hava durumuna bakarak hareket ettikleri için bugün kalabalık. Cumartesi günü de olur büyük bir ihtimalle" diye konuştu.