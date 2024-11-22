1 Aralık'ta başlayacak! Lastikçilerde değişim yoğunluğu: Fiyatı 800 lira
Bolu'da hafta sonu beklenen kar yağışı sebebiyle oto lastikçilerde yoğunluk oluştu. Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başlarken, vatandaşlar 800 liradan kışlık lastiklerini taktırmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Bolu'da hafta sonu kar yağışı etkili olması bekleniyor.
Uyarılar doğrultusunda ve 1 Aralık'ta başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması sebebiyle vatandaşlar lastikçilere akın etti.
Lastikçiler önünde yoğunluk oluşturan vatandaşlar 800 lira maliyetle kışlık lastiklerini taktırmaya başladı.
Lastik onarım ve değişim ustabaşı Ünsal Bayrak, "30 yıldır mesleğin içindeyim. Güvenirlilik açısından lastiklerin yeni tarihli olması lazım. Yumuşak kauçuk olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Hafta sonu yağacak olan karla beraber bir yoğunluğumuz var. Vatandaşlarımız hava durumuna bakarak hareket ettikleri için bugün kalabalık. Cumartesi günü de olur büyük bir ihtimalle" diye konuştu.