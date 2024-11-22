  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. 1 Aralık'ta başlayacak! Lastikçilerde değişim yoğunluğu: Fiyatı 800 lira

1 Aralık'ta başlayacak! Lastikçilerde değişim yoğunluğu: Fiyatı 800 lira

Bolu'da hafta sonu beklenen kar yağışı sebebiyle oto lastikçilerde yoğunluk oluştu. Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başlarken, vatandaşlar 800 liradan kışlık lastiklerini taktırmaya başladı.

1 Aralık'ta başlayacak! Lastikçilerde değişim yoğunluğu: Fiyatı 800 lira - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Bolu'da hafta sonu kar yağışı etkili olması bekleniyor.

1 | 6
1 Aralık'ta başlayacak! Lastikçilerde değişim yoğunluğu: Fiyatı 800 lira - Sayfa 2

Uyarılar doğrultusunda ve 1 Aralık'ta başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması sebebiyle vatandaşlar lastikçilere akın etti.

2 | 6
1 Aralık'ta başlayacak! Lastikçilerde değişim yoğunluğu: Fiyatı 800 lira - Sayfa 3

Lastikçiler önünde yoğunluk oluşturan vatandaşlar 800 lira maliyetle kışlık lastiklerini taktırmaya başladı.

3 | 6
1 Aralık'ta başlayacak! Lastikçilerde değişim yoğunluğu: Fiyatı 800 lira - Sayfa 4

Lastik onarım ve değişim ustabaşı Ünsal Bayrak, "30 yıldır mesleğin içindeyim. Güvenirlilik açısından lastiklerin yeni tarihli olması lazım. Yumuşak kauçuk olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Hafta sonu yağacak olan karla beraber bir yoğunluğumuz var. Vatandaşlarımız hava durumuna bakarak hareket ettikleri için bugün kalabalık. Cumartesi günü de olur büyük bir ihtimalle" diye konuştu.

4 | 6