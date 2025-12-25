1 asgari ücretle kaç iPhone 17 alınabilir? İşte Türkiye ve Avrupa arasındaki fark...
2026 yılı için asgari ücret açıklandı. Yeni zamla birlikte asgari ücret 2026 yılında 28 bin 75 TL olarak ödenecek. iPhone fiyatlarıyla asgari ücret karşılaştırıldığında yeni ücretle nasıl bir tablo ortaya çıkıyor, iPhone alabilmek için asgari ücretle kaç ay çalışmak gerekiyor? Avrupa ülkelerinde durum nasıl? İşte detaylar...
Lüksemburg
Asgari ücret (2025): 3 bin 184 dolar
iPhone 17 256 GB: 1098 dolar
Asgari ücret ile alınabilecek iPhone 17 miktarı: 2,9
İrlanda
Asgari ücret (2025): 2 bin 687 dolar
iPhone 17 256 GB: 1147 dolar
Asgari ücret ile alınabilecek iPhone 17 miktarı: 2,34
Hollanda
Asgari ücret (2025): 2 bin 644 dolar
iPhone 17 256 GB: 1135 dolar
Asgari ücret ile alınabilecek iPhone 17 miktarı: 2,33
