  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. 1 asgari ücretle kaç iPhone 17 alınabilir? İşte Türkiye ve Avrupa arasındaki fark...

1 asgari ücretle kaç iPhone 17 alınabilir? İşte Türkiye ve Avrupa arasındaki fark...

2026 yılı için asgari ücret açıklandı. Yeni zamla birlikte asgari ücret 2026 yılında 28 bin 75 TL olarak ödenecek. iPhone fiyatlarıyla asgari ücret karşılaştırıldığında yeni ücretle nasıl bir tablo ortaya çıkıyor, iPhone alabilmek için asgari ücretle kaç ay çalışmak gerekiyor? Avrupa ülkelerinde durum nasıl? İşte detaylar...

1 asgari ücretle kaç iPhone 17 alınabilir? İşte Türkiye ve Avrupa arasındaki fark... - Sayfa 1

Lüksemburg

Asgari ücret (2025): 3 bin 184 dolar

iPhone 17 256 GB: 1098 dolar

Asgari ücret ile alınabilecek iPhone 17 miktarı: 2,9

1 | 15
1 asgari ücretle kaç iPhone 17 alınabilir? İşte Türkiye ve Avrupa arasındaki fark... - Sayfa 2

İrlanda

Asgari ücret (2025): 2 bin 687 dolar

iPhone 17 256 GB: 1147 dolar

Asgari ücret ile alınabilecek iPhone 17 miktarı: 2,34

2 | 15
1 asgari ücretle kaç iPhone 17 alınabilir? İşte Türkiye ve Avrupa arasındaki fark... - Sayfa 3

Hollanda

Asgari ücret (2025): 2 bin 644 dolar

iPhone 17 256 GB: 1135 dolar

Asgari ücret ile alınabilecek iPhone 17 miktarı: 2,33

3 | 15
1 asgari ücretle kaç iPhone 17 alınabilir? İşte Türkiye ve Avrupa arasındaki fark... - Sayfa 4

Almanya

Asgari ücret (2025): 2 bin 544 dolar

iPhone 17 256 GB: 1112 dolar

Asgari ücret ile alınabilecek iPhone 17 miktarı: 2,29

4 | 15