1 asgari ücretle, kaç metrekare konut alınabiliyor? İşte en pahalı ve ucuz şehirler

FİYAT ARTIŞI SÜRÜYOR

Öte yandan Merkez Bankası (TCMB) tarafından 2025 Haziran Konut Fiyat Endeksi (KFE) raporu da yayımlandı. Buna göre Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı haziranda aylık bazda yüzde 2 arttı ve reel alamda yatırımcısına kazandırdı. Yıllık bazda ise konut fiyatları yüzde 32,8 yükseldi. Bu oran, yılık bazda yüzde 1,7'lik reel kayba işaret etti. Ancak reel kaybın bu ay oldukça gerilediği de dikkatlerden kaçmadı.