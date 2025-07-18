1 asgari ücretle, kaç metrekare konut alınabiliyor? İşte en pahalı ve ucuz şehirler
Türkiye’de konut satışları haziranda yıllık bazda yüzde 35,8 artarak 107 bin 723 adede çıktı. Konut fiyatları da aylık bazda yüzde 2 yükseldi. Gayrimenkul piyasasından gelen son veriler sektörde canlılığa işaret ederken; İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan raporda, ortalama konut metrekare fiyatı, bu yıl ikinci çeyrekte 1,8 asgari ücret oldu. Asgari ücrete göre alım gücü en yüksek ve en düşük şehirlerin listesi de belli oldu. Peki en ucuz konut kredisi faiz oranı ne? Konut kredisi faiz oranları düşer mi? İşte detaylar...
Konut piyasasında son veriler sektörde canlılığın sürdüğünü gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan haziran ayı verilerine göre ülke genelinde konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 arttı ve 107 bin 723 adede çıktı. Toplam içinde kredili satışların payı yüzde 13,4 olarak gerçekleşti. Geçen ay 14 bin 484 adet ipotekli konut satışı gerçekleşti.
FİYAT ARTIŞI SÜRÜYOR
Öte yandan Merkez Bankası (TCMB) tarafından 2025 Haziran Konut Fiyat Endeksi (KFE) raporu da yayımlandı. Buna göre Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı haziranda aylık bazda yüzde 2 arttı ve reel alamda yatırımcısına kazandırdı. Yıllık bazda ise konut fiyatları yüzde 32,8 yükseldi. Bu oran, yılık bazda yüzde 1,7'lik reel kayba işaret etti. Ancak reel kaybın bu ay oldukça gerilediği de dikkatlerden kaçmadı.
KREDİ HACMİ ARTIYOR
Konut kredisi hacminde de artış devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurum (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre 4 Temmuz itibarıyla konut kredilerinin toplam hacmi 585,70 milyar TL oldu. Önceki haftaya göre kredi hacminde 2,5 milyar liralık bir artış yaşandı.