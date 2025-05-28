1 Euro'ya yurt dışı bileti: 41 şehirde geçerli olacak! Pegasus duyurdu: 150 bin koltuk satışa çıktı
Pegasus, yurt dışı uçuşlarında 1 Euro’dan başlayan fiyatlarla yeni kampanyasını duyurdu. İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Adana, Kayseri, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Samsun ve Trabzon’dan yurt dışındaki 41 şehre geçerli indirimli biletler satışa çıktı.
Pegasus Hava Yolları, yurt dışı seyahat planı yapanlar için kampanya başlattı. Seçili destinasyonlarda geçerli olan kampanya kapsamında, biletler 1 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Hangi tarihlerde geçerli olacak?
İndirimli biletler, 28-29 Mayıs 2025 tarihlerinde satın alınabilecek. Uçuş tarihleri ise 25 Ekim 2025 ile 28 Mart 2026 arasını kapsıyor. Kampanya sadece direkt uçuşlarda ve Light Paket kapsamında geçerli olacak.
150 bin koltuk
Toplam 150 bin koltukla sınırlı tutulan biletler, Pegasus’un resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden alınabilecek. Seyahat severler için oldukça cazip olan kampanya, erken davrananlara avantaj sağlıyor.
İşte 1 Euro'ya yurt dışı uçuş biletinin geçerli olduğu şehirler...