  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. 1 Eylül’de hesaplara geçiyor! Borsa İstanbul’un 2 devinden temettü kararı

1 Eylül’de hesaplara geçiyor! Borsa İstanbul’un 2 devinden temettü kararı

Borsa İstanbul’da işlem gören 2 büyük şirket temettü kararını duyurdu. Ödemelerin 1 Eylül’de hesaplara geçeceği öğrenildi.

1 Eylül’de hesaplara geçiyor! Borsa İstanbul’un 2 devinden temettü kararı - Sayfa 1

Milyonlarca yatırımcının kazançlarını değerlendirdiği Borsa İstanbul’da temettü tarihleri yakından takip ediliyor.

1 | 5
1 Eylül’de hesaplara geçiyor! Borsa İstanbul’un 2 devinden temettü kararı - Sayfa 2

Aselsan, Bim, Şok, Migros gibi birbirinden değerli şirketlerin işlem gördüğü borsada son olarak 2 şirket daha temettü kararını açıkladı.

2 | 5
1 Eylül’de hesaplara geçiyor! Borsa İstanbul’un 2 devinden temettü kararı - Sayfa 3

2 ŞİRKETTEN TEMETTÜ KARARI

Rotaborsa.com’daki bilgiye göre temettü kararı veren şirketler ve detaylar şöyle:

 

3 | 5
1 Eylül’de hesaplara geçiyor! Borsa İstanbul’un 2 devinden temettü kararı - Sayfa 4

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL)

Karar tanımı: Temettü tarihi açıklandı
Hisse başı temettü tutarı (brüt): 0,30 TL
Hisse başı temettü tutarı (net): 0,2598398 TL
Temettü tarihi: 1 Eylül

4 | 5