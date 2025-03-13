1 ilçede kira 60 bin TL'yi aştı! İstanbul'da kiralar asgari ücreti katladı: İşte ilçe ilçe kiralar
Gayrimenkul analiz sitesi Endeksa, şubat ayında İstanbul'da kirası en yüksek ve en düşük ilçeleri açıkladı.
Anadolu ve Avrupa yakasında kira fiyatları büyük farklılıklar gösterirken, İstanbul genelinde yalnızca bir ilçede kira bedeli 60 bin TL'yi aştı. Gayrimenkul uzmanları, özellikle yaz aylarına yaklaşırken talebin artmasıyla birlikte kira fiyatlarının yeniden yükselişe geçebileceğini öngörüyor.
İstanbul'da ilçe ilçe konut kiraları...
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