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  4. 1 Kasım 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

1 Kasım 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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1 Kasım 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.125,21

Satış: 3.128,75

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 5,000.33

Satış: 5,115.51

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1 Kasım 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 9,969.41

Satış: 10,231.03

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 21,032.00

Satış: 21,042.00

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1 Kasım 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 50,003.31

Satış: 51,155.13

Ata altın fiyatı

Alış: 20,626.37

Satış: 21,150.38

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1 Kasım 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 20,001.32

Satış: 20,399.48

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,850.19

Satış: 2,853.42

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