1 Kasım 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (1 Kasım) ne kadar oldu? 1 Kasım 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 1 Kasım cuma altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.125,21
Satış: 3.128,75
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 5,000.33
Satış: 5,115.51
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Yarım altın fiyatı
Alış: 9,969.41
Satış: 10,231.03
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 21,032.00
Satış: 21,042.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 50,003.31
Satış: 51,155.13
Ata altın fiyatı
Alış: 20,626.37
Satış: 21,150.38
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