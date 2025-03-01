1 Mart 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (1 Mart) ne kadar oldu? 1 Mart 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 1 Mart cumartesi altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.369,24
Satış: 3.372,92
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 5,390.78
Satış: 5,514.72
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Yarım altın fiyatı
Alış: 10,747.87
Satış: 11,029.45
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 22,663.00
Satış: 22,673.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 53,907.81
Satış: 55,147.24
Ata altın fiyatı
Alış: 22,236.97
Satış: 22,800.94
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