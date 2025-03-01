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  4. 1 Mart 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

1 Mart 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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1 Mart 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.369,24

Satış: 3.372,92

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 5,390.78

Satış: 5,514.72

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1 Mart 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 10,747.87

Satış: 11,029.45

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 22,663.00

Satış: 22,673.00

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1 Mart 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 53,907.81

Satış: 55,147.24

Ata altın fiyatı

Alış: 22,236.97

Satış: 22,800.94

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1 Mart 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 21,563.12

Satış: 21,991.44

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,072.75

Satış: 3,076.10

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