1 milyon emekli zam alamayacak, 2.7 milyon emekli ise düşük zam alacak
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ikinci yarısı için alacakları zam oranı yüzde 24,73 oldu. Ancak milyonlarca emekli ya zam alamayacak ya da düşük zam alacak. CNBC-e'ye konuşan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, kök aylıklar nedeniyle 1 milyon emeklinin zam alamayacağını, 2,7 milyon emeklinin ise düşük zam alacağını söyledi.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Enflasyon oranının netleşmesiyle işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz maaşlarına yapılacak zam oranı da yüzde 24,73 olarak belirlendi. Bu zam oranı kök aylıklara uygulanacak.
Ancak zam hesabında milyonlarca emekli için farklı bir durum var. 3,7 milyon emekli ya hiç zam almayacak ya da belirlenen zam oranının altında bir artış alacak.
CNBC-e yayınına katılan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, "1 milyon emekli, kök maaş nedeniyle hiç zam alamamış olacak. 10 bin TL maaş almaya devam edecek. 2,7 milyon emekli de de zam alacak ama yüzde 24,73'ün altında kalacak" dedi.
Kök maaşa yapılan yüzde 24,73 artış sonrası 9 bin 615 TL rakamına ulaşanların maaşı ek ödemeyle beraber 10 bin TL'nin altında kalmaya devam edecek.