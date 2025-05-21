‘1 milyon kişiye erken emeklilik’ iddiasını SGK uzmanı yanıtladı: Sistem değişti

“Çalışanı cezalandıran bir sistem var”

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan "Emekli olmayın çalışın, Cumhurbaşkanımız da kaç yaşında ama çalışıyor" diyor. Çalışmak isteyeni cezalandırıcı bir sistem var. Çalışma Bakanı ya bunu bilmiyor ya da bunu konuşmak istemiyor. Geçen yıl temmuz ayında emekli aylıklarında düşme olacağını yazdığımda hükümet yetkilileri 'düşme olmayacak dediler' ama aralık ayında bu düşme yüzde 30 oranında yaşandı.