‘1 milyon kişiye erken emeklilik’ iddiasını SGK uzmanı yanıtladı: Sistem değişti
EYT yasasının ardından bir günle emekliliği kaçıranlar için ‘1 milyon kişiye erken emeklilik geleceği’ öne sürülmüştü. Türkiye'deki emeklilik sistemine köklü değişiklik geleceği iddialarını SGK uzmanı Özgür Erdursun açıklık getirdi.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının ardından, emekliliği kıl payı kaçıranlar için erken emeklilik geleceği söylentileri gündem olmuştu. Sayıları 1 milyonu bulan çalışanlara erken emeklilik iddiaları ile ilgili SGK uzmanı Özgür Erdursun konuştu.
“Emekliliği 2026’ya erteleyenlerin maaşları daha da düşecek”
Türkiye'deki emeklilik sistemine dair değerlendirmelerde bulunan SGK uzmanı Özgür Erdursun düşen aylıklar ve emekliliğini erteleyenler ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Sözcü TV’ye konuşan Erdursun, "Şu anda milyonlarca kişi çalışıyor ve prim yatırıyor. 2024 yılında emekli olmayıp emekliliği 2025'e kalanların sistemde sistemde görmüş oldukları emekli aylığı yüzde 30 oranında düştü. O düşen aylık, bu yıl da emekli olamıyorsa 2026'ya bırakıyorsa; büyük ihtimalle yüzde 15 yüzde 20 daha düşecek” dedi.
“Çalışanı cezalandıran bir sistem var”
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan "Emekli olmayın çalışın, Cumhurbaşkanımız da kaç yaşında ama çalışıyor" diyor. Çalışmak isteyeni cezalandırıcı bir sistem var. Çalışma Bakanı ya bunu bilmiyor ya da bunu konuşmak istemiyor. Geçen yıl temmuz ayında emekli aylıklarında düşme olacağını yazdığımda hükümet yetkilileri 'düşme olmayacak dediler' ama aralık ayında bu düşme yüzde 30 oranında yaşandı.