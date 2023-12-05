1 milyon TL 1 ay sonra ne kadar olur? İşte banka banka faiz oranları ve getirileri
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz ayki faiz kararını 23 Kasım'da açıkladı. Buna göre banka, politika faizini beklentilerin üzerinde 500 baz puan artırarak, yüzde 40 seviyesine yükseltti. Faiz artırımı sonrası bankaların TL mevduat faiz getirileri, yatırımcıların gündeminde kalmaya devam etti. İşte 1 milyon TL'ye banka banka verilen faiz oranları ve getirileri...
ING
Faiz oranı: Yüzde 42
Net getiri: 34.980 TL
Vade sonu ödeme: 1.034.980 TL
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Denizbank
Faiz oranı: Yüzde 46
Net getiri: 38.312 TL
Vade sonu ödeme: 1.038.312 TL
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Fibabanka
Faiz oranı: Yüzde 45
Net getiri: 37.479 TL
Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL
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Alternatif Bank
Faiz oranı: Yüzde 45
Net getiri: 37.479 TL
Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL
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