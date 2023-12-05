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  4. 1 milyon TL 1 ay sonra ne kadar olur? İşte banka banka faiz oranları ve getirileri

1 milyon TL 1 ay sonra ne kadar olur? İşte banka banka faiz oranları ve getirileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz ayki faiz kararını 23 Kasım'da açıkladı. Buna göre banka, politika faizini beklentilerin üzerinde 500 baz puan artırarak, yüzde 40 seviyesine yükseltti. Faiz artırımı sonrası bankaların TL mevduat faiz getirileri, yatırımcıların gündeminde kalmaya devam etti. İşte 1 milyon TL'ye banka banka verilen faiz oranları ve getirileri...

1 milyon TL 1 ay sonra ne kadar olur? İşte banka banka faiz oranları ve getirileri - Sayfa 1

ING

Faiz oranı: Yüzde 42

Net getiri: 34.980 TL

Vade sonu ödeme: 1.034.980 TL

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1 milyon TL 1 ay sonra ne kadar olur? İşte banka banka faiz oranları ve getirileri - Sayfa 2

Denizbank

Faiz oranı: Yüzde 46

Net getiri: 38.312 TL

Vade sonu ödeme: 1.038.312 TL

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1 milyon TL 1 ay sonra ne kadar olur? İşte banka banka faiz oranları ve getirileri - Sayfa 3

Fibabanka

Faiz oranı: Yüzde 45

Net getiri: 37.479 TL

Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL

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1 milyon TL 1 ay sonra ne kadar olur? İşte banka banka faiz oranları ve getirileri - Sayfa 4

Alternatif Bank

Faiz oranı: Yüzde 45

Net getiri: 37.479 TL

Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL

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