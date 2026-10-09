1 milyon TL için en yüksek faiz hangi bankada? İşte banka banka faiz oranları

Parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler bankaların faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz kazancı...