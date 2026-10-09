1 milyon TL için en yüksek faiz hangi bankada? İşte banka banka faiz oranları
Mevduat faizlerinde bankaların güncel oranları belli oldu. 8 Ekim 2026 itibarıyla 1 milyon TL'nin 32 günlük vadede ne kadar kazandırdığı merak edilirken, yüzde 44'e ulaşan faiz oranları dikkat çekiyor. İşte banka banka güncel faiz oranları, 1 milyon TL'nin net kazancı ve vade sonunda oluşacak toplam tutar...
Parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler bankaların faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz kazancı...
Alternatifbank
Faiz oranı: %44,00
32 günlük net kazanç: 31.824,66 TL
Vade sonu toplam tutar:1.031.824,66 TL
Fibabanka
Faiz oranı: %44,00
32 günlük net kazanç: 31.824,66 TL
Vade sonu toplam tutar: 1.031.824,66 TL