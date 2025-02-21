1 milyon TL konut, 250 bin TL taşıt ve 125 bin TL ihtiyaç kredisinin ödeme planı nasıl? İşte yanıtı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre;

* Geçen hafta tüketici kredilerinin toplam hacmi 2 trilyon 90 milyar liraya yükseldi.

* Bir önceki hafta toplam kredi hacmi 2 trilyon 67 milyar lira olarak gerçekleşmişti.

* Böylece bir haftalık süreçte toplam kredi hacminde 23 milyar liralık artış yaşandı.