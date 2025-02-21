1 milyon TL konut, 250 bin TL taşıt ve 125 bin TL ihtiyaç kredisinin ödeme planı nasıl? İşte yanıtı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre geçen hafta tüketici kredilerinin toplam hacmi 23 milyar TL yükseldi ve 2 trilyon 90 milyar liraya çıktı. En düşük kredi oranlarına bakıldığında; konutta %2,74, taşıtta %3,35 ve ihtiyaç kategorisinde de %2,99 oranları öne çıkıyor. Peki en düşük kredi faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL konut, 250 bin TL taşıt ve 125 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Kredi faiz oranlarında yüksek seyrin devam etmesi ve yakın gelecekte düşüş beklentisine rağmen tüketici kredisi hacminde dikkat çeken bir artış gözleniyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre;
* Geçen hafta tüketici kredilerinin toplam hacmi 2 trilyon 90 milyar liraya yükseldi.
* Bir önceki hafta toplam kredi hacmi 2 trilyon 67 milyar lira olarak gerçekleşmişti.
* Böylece bir haftalık süreçte toplam kredi hacminde 23 milyar liralık artış yaşandı.
İHTİYAÇ KREDİLERİ ZİRVEDE
Kategoriye göre bakıldığında ise;
* İhtiyaç kredileri hacmi 1 trilyon 491 milyar TL,
* Konut kredileri 529,61 milyar TL,
* Taşıt kredileri de 70 milyar TL olarak gerçekleşti.