1 milyon TL konut kredisinin 5 yıl vadeli geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka liste....
TCMB’nin son faiz artırımı kararının ardından bankalar da konut kredisi faiz oranlarını güncelledi. Bankalar arasında en yüksek konut kredisi faiz oranı yüzde 5,89 olurken, en düşük faiz oranı ise yüzde 2,59 öne çıktı. Peki 60 ay (5 yıl) vadeli 1 milyon TL konut kredisinin aylık taksit ve toplam geri ne kadar? İşte banka banka liste...
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 17 Nisan'da politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya çıkarmıştı. Bu kararın ardından konut kredisi faiz oranları da güncellendi.
Ev almak isteyenlerin en çok merak ettiği konu bankaların verdiği konut kredisi faiz oranları oldu.
Bankalar da konut kredilerinde faiz oranlarını güncellemeye başladı. Bankalar arasında en yüksek faiz yüzde 5,89 olurken, en düşük faiz ise yüzde 2,59 oldu.