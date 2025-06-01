Mevduat faizlerinde dikkat çeken yükseliş: 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu!
2025 Haziran ayı itibarıyla mevduat faiz oranlarında dikkat çeken artışlar yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde yaptığı artış ve dövizden Türk Lirası’na geçişi teşvik eden uygulamalar, bankaların TL mevduat faizlerini yukarı çekti. Özellikle yüksek tutarlı birikimlere sahip olanlar, “1 milyon TL ne kadar faiz getirir?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, 1 milyon TL'lik birikim 32 gün vadede ne kadar kazandırıyor? Hangi banka en yüksek faizi veriyor? İşte güncel mevduat faiz oranları ve bankalara göre 1 milyon TL’nin aylık getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde artışa gitmesi ve dövizden Türk Lirası'na (TL) dönüşü teşvik eden adımları, yatırımcıların yeniden TL mevduat hesaplarına yönelmesini sağladı. Son dört ayın en yüksek seviyelerine ulaşan mevduat faiz oranları, özellikle yüksek tutarlı tasarruf sahipleri için dikkat çekici fırsatlar sunuyor. Uzmanlar, mevcut faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalabileceğini ve Türk Lirası mevduatlarının cazibesini koruyacağını vurguluyor. Bu gelişmelerle birlikte, yatırımcılar 1 milyon TL mevduat ne kadar kazandırır? En yüksek mevduat faizi hangi bankada? gibi soruların yanıtını daha sık aramaya başladı.
1 Haziran 2025 itibarıyla bankalarda 1 ay vadeli mevduat faiz oranları yüzde 53 seviyelerine kadar yükseldi. İşte bankaların güncel faiz oranlarına göre, 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisiyle ilgili detaylar: