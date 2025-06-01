Mevduat faizlerinde dikkat çeken yükseliş: 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde artışa gitmesi ve dövizden Türk Lirası'na (TL) dönüşü teşvik eden adımları, yatırımcıların yeniden TL mevduat hesaplarına yönelmesini sağladı. Son dört ayın en yüksek seviyelerine ulaşan mevduat faiz oranları, özellikle yüksek tutarlı tasarruf sahipleri için dikkat çekici fırsatlar sunuyor. Uzmanlar, mevcut faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalabileceğini ve Türk Lirası mevduatlarının cazibesini koruyacağını vurguluyor. Bu gelişmelerle birlikte, yatırımcılar 1 milyon TL mevduat ne kadar kazandırır? En yüksek mevduat faizi hangi bankada? gibi soruların yanıtını daha sık aramaya başladı.