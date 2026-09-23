1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu! Hangi banka ne kadar veriyor?
Enflasyon karşısında birikimlerinin değerini korumak isteyen yatırımcıların sıkça tercih ettiği vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yeniden güncellendi. Bankaların sunduğu faiz oranlarındaki farklılık, 1 milyon TL'lik birikimin 32 günlük vade sonunda elde edeceği net getiriyi de önemli ölçüde değiştiriyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz kazancı ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...
Ekonomik dalgalanmaların devam ettiği dönemde birikimlerini korumak ve düzenli getiri elde etmek isteyenler, tasarruflarını değerlendirebilecekleri seçenekleri yakından takip ediyor.
Özellikle 1 milyon TL gibi yüksek tutarlı birikimlerde, bankaların sunduğu 32 günlük vadeli mevduat faizleri elde edilecek getirinin belirlenmesinde önemli rol oynuyor.
Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz kazancı ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...