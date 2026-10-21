1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: İşte en yüksek faiz veren bankalar
Bankaların güncellediği vadeli mevduat faiz oranlarıyla 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi 30 bin TL sınırına yaklaştı. En yüksek faiz veren bankalar ve vade sonunda elde edilecek kazançlar yatırımcıların gündeminde. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz kazancı ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi...
Ekonomik dalgalanmaların devam ettiği süreçte, birikimlerini riske atmadan kazanç elde etmek isteyenler, en yüksek getiriyi sunan yatırım seçeneklerine yöneliyor.
Özellikle 1 milyon TL tutarındaki birikimler için bankaların sunduğu 32 günlük vadeli mevduat getirileri, tasarruf sahiplerinin elde edeceği kazancı doğrudan etkiliyor.
Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz kazancı ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi...