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1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları

Parasını mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar bankaların faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek faiz oranını hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin aylık faiz kazancı...

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1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları - Sayfa 1

2025 yılında yüzde 47'lere kadar çıkan mevduat faizleri, TCMB'nin yaklaşık 6 aylık aranın ardından haftalık repo ihalelerine yeniden başlamasıyla birlikte düşüş trendine girdi.

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1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları - Sayfa 2

Fonlama maliyetinin yüzde 40'tan yüzde 37'ye indirilmesi de mevduat faizlerindeki gerilemede etkili olan unsurlar arasında yer aldı.

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1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları - Sayfa 3

1 milyon TL'nin 32 günlük vadede yüzde 47 faizle değerlendirilmesi halinde yaklaşık 30 bin TL olan faiz getirisi, faiz oranının yüzde 37,3'e gerilemesiyle yaklaşık 21 bin TL'ye düştü.

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1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları - Sayfa 4

Bankaların sunduğu mevduat faiz oranları farklılık gösterirken, buna bağlı olarak 1 milyon TL'nin 32 günlük net faiz getirisi de bankadan bankaya değişiyor.

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