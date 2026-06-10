1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları

Türkiye'de tasarruf sahiplerinin gözü bankaların faiz oranlarında... Nakitte kalan ya da dövizden TL'ye geçiş yapmak isteyen yatırımcılar, mevduat getirilerini yakından takip ediyor. Bankalar arasındaki rekabet devam ederken 1 milyon TL'nin aylık faiz kazancı da merak ediliyor.