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  4. 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları

1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları

Parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler bankalardaki mevduat faiz oranlarını araştırıyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin aylık faiz kazancı ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi...

1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları - Sayfa 1

Türkiye'de tasarruf sahiplerinin gözü bankaların faiz oranlarında... Nakitte kalan ya da dövizden TL'ye geçiş yapmak isteyen yatırımcılar, mevduat getirilerini yakından takip ediyor. Bankalar arasındaki rekabet devam ederken 1 milyon TL'nin aylık faiz kazancı da merak ediliyor.

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1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları - Sayfa 2

Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin aylık faiz kazancı ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin aylık kazancı...

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1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları - Sayfa 3

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 25.315,07 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.025.315,07 TL

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1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları - Sayfa 4

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 21.179,01 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.021.179,01 TL

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