1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte en yüksek faizi veren bankalar
Parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler bankalardaki mevduat faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin aylık faiz kazancı ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi...
Türkiye'de tasarruf sahiplerinin gözü bankaların faiz oranlarında... Nakitte kalan ya da dövizden TL'ye geçiş yapmak isteyen yatırımcılar, mevduat getirilerini yakından takip ediyor. Bankalar arasındaki rekabet devam ederken 1 milyon TL'nin aylık faiz kazancı da araştırılıyor.
Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin aylık faiz kazancı ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi...