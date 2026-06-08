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  4. 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte en yüksek faizi veren bankalar

1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte en yüksek faizi veren bankalar

Parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler bankalardaki mevduat faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin aylık faiz kazancı ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi...

1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte en yüksek faizi veren bankalar - Sayfa 1

Türkiye'de tasarruf sahiplerinin gözü bankaların faiz oranlarında... Nakitte kalan ya da dövizden TL'ye geçiş yapmak isteyen yatırımcılar, mevduat getirilerini yakından takip ediyor. Bankalar arasındaki rekabet devam ederken 1 milyon TL'nin aylık faiz kazancı da araştırılıyor.

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1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte en yüksek faizi veren bankalar - Sayfa 2

Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin aylık faiz kazancı ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi...

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1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte en yüksek faizi veren bankalar - Sayfa 3

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 25.315,07 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.025.315,07 TL

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1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte en yüksek faizi veren bankalar - Sayfa 4

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 21.179,01 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.021.179,01 TL

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