1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka liste...
Dolar rekor tazelerken mevduat faizlerinin getirisi ne oldu? 1 milyon TL'ye hangi banka ne kadar aylık faiz getirisi veriyor? İşte detaylar...
Bankalar, yatırımını Türk Lirasında tutmak isteyen müşterileri için vadeli mevduat hesaplarına yönelik cazip faiz oranları sunmaya devam ediyor.
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Dolar, TL karşısında rekor tazelerken mevduat faizlerindeki durum merak ediliyor.
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Peki 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka liste...
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Alternatif Bank
Faiz Oranı: %53
Net Getiri: 42.981 TL
Vade Sonu Tutar: 1.042.981 TL
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