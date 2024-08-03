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  4. 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka liste...

1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka liste...

Dolar rekor tazelerken mevduat faizlerinin getirisi ne oldu? 1 milyon TL'ye hangi banka ne kadar aylık faiz getirisi veriyor? İşte detaylar...

1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka liste... - Sayfa 1

Bankalar, yatırımını Türk Lirasında tutmak isteyen müşterileri için vadeli mevduat hesaplarına yönelik cazip faiz oranları sunmaya devam ediyor.

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1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka liste... - Sayfa 2

Dolar, TL karşısında rekor tazelerken mevduat faizlerindeki durum merak ediliyor.

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1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka liste... - Sayfa 3

Peki 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka liste...

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1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka liste... - Sayfa 4

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %53
Net Getiri: 42.981 TL
Vade Sonu Tutar: 1.042.981 TL

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