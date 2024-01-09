Mevduat faizi: 1 milyon TL’nin faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka son durum
Merkez Bankası'nın son faiz artırımıyla yüzde 52'yi aşan TL mevduat faizleri, yeni yılla beraber düşüşe geçti. Faiz oranları yüzde 40’ın altına kadar gerilerken; bankaların yeni oran ve getirilerini inceledik. İşte son tablo...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aralık ayındaki politika faizi artışıyla beraber, yüzde 52’yi aşan TL mevduat faizleri yeni yılda gerilemeye başladı. Bazı bankalarda 3 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 40’ın altına indi.
EKONOMİ'nin özel bankalardan takip ettiği 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizleri yılı yüzde 45-47 seviyesinde kapatırken yeni yılla birlikte yüzde 41’e geriledi. Bazı özel bankalarda ise bu oran yüzde 36- 37 seviyeleri ile yüzde 40’ın da altına indi.
Geçen hafta Reuters’in bankacılık sektörü kaynaklarına dayandırdığı haberinde de bankaların daralan kredi talebi ve yüksek mevduat faizleri nedeniyle marjların zorlandığı ve yıl başından itibaren bankaların mevduat faizlerini düşürmeye başladığı yer aldı. Bankaların hamlesi gecikmedi ve yılın ilk haftasının ardından dün itibariyle 3 aya kadar vadeli standart TL mevduat faizleri en az 4 puan indirildi.
İşte 1 milyon TL'ye banka banka 6 aylık faiz oran ve getirileri
ING
Faiz oranı: Yüzde 23
Net getiri: 110.633 TL
Vade sonu ödeme: 1.110.633 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: Yüzde 32
Net getiri: 153.924 TL
Vade sonu ödeme: 1.153.924 TL