1 milyon TL’nin getirisi ne kadar oldu? En yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte güncel oranlar...

TCMB'NİN ANKETİ

Öte yandan Merkez Bankası (TCMB) tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Piyasa Katılımcıları Anketi'nin temmuz ayı sonuçları da dün açıklandı. Buna göre katılımcıların, TCMB'nin politika faizine ilişkin ilk toplantıda beklentisi ortalama yüzde 43,29 olarak öne çıktı.