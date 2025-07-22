1 milyon TL’nin getirisi ne kadar oldu? En yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte güncel oranlar...
Enflasyonun haziranda yüzde 35 sınırına kadar gerilemesinin ardından, TCMB’den de bu haftaki toplantıda ağırlıklı olarak politika faizini yüzde 46,00’dan yüzde 43,50’ye çekmesi bekleniyor. TCMB öncesinde harekete geçen bankalar ise mevduat faizlerini aşağı çekmeye devam ediyor. Bu hafta mevduat oranları uzun bir aranın ardından yüzde 50 barajının altına geriledi. Mevduatta en yüksek oranlar hangi bankalarda? 1 milyon TL’nin güncel getirisi…
Merkez Bankasının kritik faiz kararına 3 gün kaldı. Piyasalarda TCMB’den faiz indirimi bekleniyor. AA Finans tarafından gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre 24 Temmuz Perşembe günü gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısında 250 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceği tahmini öne çıktı.
350 BAZ PUAN GELİR Mİ?
ABD’li Goldman Sachs 350 baz puanlık faiz indirimi beklentisini dile getirirken, Tacirler Yatırım tarafından bu hafta başında paylaşılan günlük bültende de “Merkez’den 250 baz puan faiz indirimi beklerken, 300-350 baz puanlık indirim olasılıklarını da dışlamıyoruz” görüşü paylaşıldı.
TCMB'NİN ANKETİ
Öte yandan Merkez Bankası (TCMB) tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Piyasa Katılımcıları Anketi'nin temmuz ayı sonuçları da dün açıklandı. Buna göre katılımcıların, TCMB'nin politika faizine ilişkin ilk toplantıda beklentisi ortalama yüzde 43,29 olarak öne çıktı.