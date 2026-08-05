1 milyon TL'niz varsa bu tabloyu görmeden karar vermeyin! İşte banka banka faiz oranları
Birikimlerini enflasyona karşı değerlendirmek isteyen yatırımcıların yakından takip ettiği vadeli mevduat faiz oranları güncellendi. Bankaların yeni kampanyalarıyla birlikte 1 milyon TL'lik birikimin 32 günlük vadedeki net getirisi bazı bankalarda 33 bin TL seviyesine kadar yükseldi.
Ekonomide dalgalanmaların devam ettiği süreçte, birikimlerini güvenli ve düzenli getiri sağlayan araçlarda değerlendirmek isteyen yatırımcılar vadeli mevduat hesaplarına yönelmeyi sürdürüyor.
Özellikle 1 milyon TL ve üzerindeki birikimlerde 32 günlük vadeli hesapların sunduğu faiz getirisi, yatırım kararlarında belirleyici olurken, bankalar arasındaki rekabet de faiz oranlarına doğrudan yansıyor.
Güncellenen mevduat faizleriyle birlikte bankaların sunduğu net kazançlar arasındaki fark dikkat çekerken, tasarruf sahipleri en yüksek getiriyi sunan seçenekleri yakından takip ediyor.
Tasarruf sahiplerinin yakından takip ettiği vadeli mevduat karşılaştırma tablosu, 32 günlük vade esas alınarak güncellendi.
Buna göre, 1 milyon TL'lik birikim için bankaların uyguladığı güncel faiz oranları ile vade sonunda elde edilecek net kazanç tutarları yeniden hesaplandı. Güncellenen tablo, hangi bankanın daha yüksek getiri sunduğunu ortaya koyuyor.