1 milyon TL'niz varsa bu tabloyu görmeden karar vermeyin! İşte banka banka faiz oranları

Tasarruf sahiplerinin yakından takip ettiği vadeli mevduat karşılaştırma tablosu, 32 günlük vade esas alınarak güncellendi.

Buna göre, 1 milyon TL'lik birikim için bankaların uyguladığı güncel faiz oranları ile vade sonunda elde edilecek net kazanç tutarları yeniden hesaplandı. Güncellenen tablo, hangi bankanın daha yüksek getiri sunduğunu ortaya koyuyor.