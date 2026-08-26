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  4. 1 milyon TL’si olanlar dikkat! İşte banka banka 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi

1 milyon TL’si olanlar dikkat! İşte banka banka 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi

Enflasyon karşısında birikimlerinin değerini korumak isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları ve buna bağlı getiriler güncellendi. Bankaların sunduğu faiz oranlarına göre 1 milyon TL’lik birikimin 32 günlük vade sonunda sağlayacağı net kazanç da değişiklik gösteriyor. Peki en yüksek faiz oranını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları ve 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz kazancı...

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1 milyon TL’si olanlar dikkat! İşte banka banka 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi - Sayfa 1

Ekonomik belirsizliklerin sürdüğü dönemde birikimlerini değerlendirmek ve risksiz getiri elde etmek isteyenler, bankaların sunduğu mevduat seçeneklerini yakından takip ediyor.

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1 milyon TL’si olanlar dikkat! İşte banka banka 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi - Sayfa 2

Özellikle 1 milyon TL tutarlı birikimlerde 32 günlük vadeli mevduat hesaplarının getirisi yatırımcılar açısından önemli bir gelir kalemi oluşturuyor.

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1 milyon TL’si olanlar dikkat! İşte banka banka 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi - Sayfa 3

Peki en yüksek faiz oranını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları ve 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz kazancı...

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1 milyon TL’si olanlar dikkat! İşte banka banka 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi - Sayfa 4

ZİRAAT KATILIM

Faiz Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 21.179 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.021.179 TL

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