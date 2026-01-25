Bankaların mevduat faizi yarışı hızlandı: 1 milyon ve 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi belli oldu
Merkez Bankası, politika faizini 1 puan düşürerek %37’ye çekti. Bu adım, TL mevduat ve kredi piyasasındaki dengeleri değiştirdi. Faiz indirimi, bankada parası olanlardan kredi kullanmayı planlayan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Ocak 2026 itibarıyla güncel mevduat faizleri belli oldu. Peki, 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin aylık faiz kazancı ne kadar? İşte detaylar…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi kararının ardından, birikimini mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcıların gözü bankaların sunduğu güncel faiz oranlarına çevrildi. Faiz politikalarındaki değişimle birlikte “En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor?” ve “Mevduat getirisi ne kadar oldu?” soruları daha da önem kazandı.
25 Ocak 2026 itibarıyla bankalar, müşteri profiline ve tutar büyüklüğüne göre farklı mevduat faiz oranları sunuyor. Özellikle yüksek tutarlı birikimi olanlar için 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi dikkat çekiyor.
İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 500 bin ile 1 milyon TL'nin aylık getirisi: