Bankaların mevduat faizi yarışı hızlandı: 1 milyon ve 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi belli oldu

25 Ocak 2026 itibarıyla bankalar, müşteri profiline ve tutar büyüklüğüne göre farklı mevduat faiz oranları sunuyor. Özellikle yüksek tutarlı birikimi olanlar için 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi dikkat çekiyor.

İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 500 bin ile 1 milyon TL'nin aylık getirisi: