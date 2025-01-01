1 Ocak'tan itibaren hepsi zamlandı: İşte kalem kalem 2025 zamları

Ayrıca vergi ve harçlara Yeniden Değerleme Oranı'nda yapılan zam bugünden itibaren geçerli... Pasaport harcı, trafik cezası, IMEİ kaydı, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gibi birçok kalem bugünden itibaren yüzde 43,93 zamlı ödenecek.