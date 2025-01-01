1 Ocak'tan itibaren hepsi zamlandı: İşte kalem kalem 2025 zamları
2025 yılında Yeniden Değerleme Oranıyla neler zamlandı? Pasaport harcı, trafik cezası, MTV gibi birçok kalemde ücretlere zam geldi. İşte zamlı liste...
Yeni yıl ile birlikte elektrik faturalarından, tapu işlemlerine birçok konuda yeni dönem başladı.
Ayrıca vergi ve harçlara Yeniden Değerleme Oranı'nda yapılan zam bugünden itibaren geçerli... Pasaport harcı, trafik cezası, IMEİ kaydı, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gibi birçok kalem bugünden itibaren yüzde 43,93 zamlı ödenecek.
ELEKTRİKTE YENİ DÖNEM
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre ayda 417 kilovatsaat elektrik tüketimini aşan vatandaş, sübvansiyondan faydalanamayacak. 1.050 liranın üzerinde elektrik faturası ödeyen mesken aboneleri, tarifede bir üst dilime girecek. 1.050 liralık yüksek tüketimli bir meskenin faturası, 2 bin lirayı bulabilecek. Düzenleme şubat ayından itibaren geçerli olacak.