1 Ocak'tan sonra prim maliyetleri 60 bin TL artıyor! İşte 2025 borçlanma ücretleri

Yılın sonuna yaklaşırken milyonlarca kişi asgari ücret zammını heyecanla bekliyor. Ancak, bu dönemi yalnızca çalışanlar değil, emeklilik için prim borçlanması yapmak isteyenler de yakından takip ediyor. Çünkü 31 Aralık’a kadar yapılacak borçlanma başvuruları mevcut asgari ücret üzerinden hesaplanacak ve bu da önemli bir maliyet tasarrufu sağlayacak.