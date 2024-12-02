1 Ocak'tan sonra prim maliyetleri 60 bin TL artıyor! İşte 2025 borçlanma ücretleri
Asgari ücrete yapılacak zam, 1 Ocak itibarıyla askerlik ve doğum borçlanma ödemelerini de etkileyecek. Asgari ücrete yüzde 40 zam gelmesi durumunda, askerlik borçlanması 40 bin lira, doğum borçlanması ise 60 bin liranın üzerinde artacak. Ancak, 31 Aralık’a kadar başvuru yapanlar SGK primi ödeyerek erken emeklilik için bu fırsatı daha düşük maliyetle değerlendirebilecek. İşte 2025 borçlanma ücretleri ve detaylar...
Yılın sonuna yaklaşırken milyonlarca kişi asgari ücret zammını heyecanla bekliyor. Ancak, bu dönemi yalnızca çalışanlar değil, emeklilik için prim borçlanması yapmak isteyenler de yakından takip ediyor. Çünkü 31 Aralık’a kadar yapılacak borçlanma başvuruları mevcut asgari ücret üzerinden hesaplanacak ve bu da önemli bir maliyet tasarrufu sağlayacak.
2025 yılı asgari ücret görüşmeleri 10 Aralık’ta başlayıp ay sonunda tamamlanacak. Mevcut durumda 2024 brüt asgari ücret 20.002 TL, net asgari ücret ise 17.002 TL seviyesinde. 2025 yılı için gündemde olan zam oranları ise yüzde 30 ile 45 arasında değişiyor.
Askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanma tutarları da asgari ücretin brüt rakamına göre şekillenecek.
2025 ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI
Erkekler, askerlikte geçirdikleri süreleri borçlanarak primlerine dahil edebiliyor. Kadınlar ise sigortalı olduktan sonra doğan üç çocuğa kadar, her biri için 720 gün olmak üzere toplamda 2160 gün borçlanabiliyor. Yurt dışında çalışan gurbetçiler de çalışma sürelerini borçlanma yoluyla emeklilik hesabına ekleyebiliyor.