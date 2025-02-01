1 Şubat 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (1 Şubat) ne kadar oldu? 1 Şubat 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 1 Şubat cumartesi altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.220,65
Satış: 3.223,35
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 5,153.04
Satış: 5,270.17
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Yarım altın fiyatı
Alış: 10,273.86
Satış: 10,540.34
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 21,335.00
Satış: 21,657.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 51,530.35
Satış: 52,701.69
Ata altın fiyatı
Alış: 21,256.27
Satış: 21,789.81
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