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  4. 1 Şubat 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

1 Şubat 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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1 Şubat 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.220,65

Satış: 3.223,35

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 5,153.04

Satış: 5,270.17

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1 Şubat 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 10,273.86

Satış: 10,540.34

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 21,335.00

Satış: 21,657.00

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1 Şubat 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 51,530.35

Satış: 52,701.69

Ata altın fiyatı

Alış: 21,256.27

Satış: 21,789.81

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1 Şubat 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 20,612.14

Satış: 21,016.21

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,937.23

Satış: 2,939.69

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