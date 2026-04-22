1 Temmuz 2026’da sona eriyor, yeni sistem herkese zorunlu olacak
Araç alım satımlarının ardından gayrimenkulde de satış süreci değişiyor. Nakit ödeme için son tarih belli olurken, yeni ödeme sistemi devreye alınacak.
Türkiye'de gayrimenkul alım satım işlemleri kökten değişiyor. Ticaret Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen yeni düzenlemeyle, nakit para taşıma dönemi 1 Temmuz 2026 itibarıyla tamamen tarihe karışıyor. Noterlerde araç alım satımlarında kullanılan sisteme geçiş yapılacak. Ayrıntılar haberimizin devamında…
Söz konusu sistem, aslında bir tür bloke çek veya emanet hesabı mantığıyla çalışıyor. Alıcı, anlaşılan satış bedelini doğrudan satıcının hesabına yatırmak yerine, sistem bünyesindeki güvenli bir hesaba aktaracak. Tapu müdürlüğünde taraflar imzayı atıp, mülkiyet resmen el değiştirdiği anda, sistem otomatik olarak devreye girecek.
Para, tapu tescili onaylandığı saniyede satıcının hesabına geçecek. Peki ya işlem bir sebeple iptal edilirse ne olacak? İşte sistemin en büyük avantajı burada ortaya çıkıyor. Eğer devir işlemi gerçekleşmezse, bloke edilen tutar hiçbir kesinti yapılmadan anında alıcının hesabına iade edilecek.