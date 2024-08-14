1 ve 2 milyon TL konut kredisinin aylık geri ödemesi ne kadar? Bankalar ne kadar kredi veriyor?

‘YENİ ÜRETİM FİYATLARI YÜKSELİYOR’

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, şunları söyledi:

“TÜİK’in temmuz ayı konut satış verileri açıklandı. Buna göre satışlar geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 16 artarak 127 bin 88 oldu. Bir yandan da inşaat maliyetleri artmaya devam ediyor. İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 66.12 arttı. Bu da özellikle gayrimenkul tarafında yeni üretilen konutlardaki fiyat artışlarını yükseltmeye devam ediyor.