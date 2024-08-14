1 ve 2 milyon TL konut kredisinin aylık geri ödemesi ne kadar? Bankalar ne kadar kredi veriyor?
Konut almak için yeterli parası olmayan ve kredi ile ev alma hayali kuran kişileri ilgilendiren kritik veri açıklandı. Temmuz ayında kredili satışlarda sert düşüş yaşandı. Peki şu anda bankalar ne kadar kredi veriyor, faiz oranları ne? 1 ve 2 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? 120 ay vadede bir kişinin ödeyeceği aylık taksit tutarı ne kadar? Faiz oranları düşer mi? İşte detaylar...
Konut satışlarına ilişkin son veriyi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladı. Buna göre temmuzda Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak 127 bin 88 oldu. Kredi ile konut alımında ise sert kayıp gözleniyor.
İpotekli satışlar yüzde 20,9 azalış göstererek 11 bin 496 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9 olarak gerçekleşti.
Yani artık her 10 konut satışından 1’i bile neredeyse kredi ile satılamıyor. Peki kredi faizleri ne zaman yükselir? Şu anda kredi çekilmek istense 120 ay vade için aylık taksitler ne kadar tutuyor? Faizler düşerse konut fiyatları yükselir mi?
‘YENİ ÜRETİM FİYATLARI YÜKSELİYOR’
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, şunları söyledi:
“TÜİK’in temmuz ayı konut satış verileri açıklandı. Buna göre satışlar geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 16 artarak 127 bin 88 oldu. Bir yandan da inşaat maliyetleri artmaya devam ediyor. İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 66.12 arttı. Bu da özellikle gayrimenkul tarafında yeni üretilen konutlardaki fiyat artışlarını yükseltmeye devam ediyor.