1 yılda servet kazandırdı: Yüzde 2800 prim yaptı! İşte en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse...

Borsa İstanbul'da 28 Temmuz – 1 Ağustos haftasını BİST100 endeksi yüzde 0,98 değer kazancıyla 10.746,98 puandan tamamladı. Böylece endeksteki yılbaşından bu yana yükseliş yüzde 9,32’ye ulaştı. 2025 yılı başından itibaren sınırlı bir yükseliş gösteren BİST100, geçtiğimiz yıldan bu yana aynı seviyelerde dalgalı bir seyir izliyor. Endeksin durağan seyrine rağmen, son bir yılda bazı hisselerde dikkat çeken kayıplar yaşanırken, bazıları ise yüksek oranlı kazançlar sağladı.

İşte son bir yılda en çok kaybettiren hisseler...